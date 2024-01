"Over 30, scalato a riserva: Firenze non trabocca di entusiasmo per Faraoni": E Italiano restano ancora i soliti due esterni spuntati

Si parla di Davide Faraoni su La Gazzetta dello Sport e del suo sbarco a Firenze nella tarda serata di ieri. Non un colpo che fa traboccare d'entusiasmo la città, scrive il quotidiano, e neanche un acquisto da società di grandi ambizioni. Però almeno Italiano avrà un'alternativa a Kayode, anche in ottica Supercoppa. L'ex capitano del Verona va per i 33 anni e dà la sensazione di aver già dato il meglio in carriera.

Il tecnico si aspettava di più secondo La Gazzetta, soprattutto per gli esterni offensivi: anche per il match di domani restano i soliti due, Ikoné e Brekalo, uno più spuntato dell'altro. Toccherà arrangiarsi e il concetto varrà presumibilmente anche per il torneo che mette in palio il primo trofeo della stagione.