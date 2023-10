Lesione alla coscia per Casale: la Lazio deve fare obbligatoriamente a meno di un difensore titolare per la gara contro la Fiorentina

La Lazio dovrà fare ufficialmente a meno di un'importante pedina difensiva per la gara in programma lunedì sera allo stadio 'Olimpico'.

Si è fermato infatti per infortunio il centrale Nicolò Casale. La società biancoceleste ha diramato poco fa un comunicato dove specifica che gli esami clinici e strumentali hanno evidenziato una lesione di basso/medio grado a carico della regione adduttoria della coscia destra del giocatore.

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri non potrà quindi contare sulla disponibilità del suo difensore. La coppia della retroguardia biancoceleste contro i viola sarà quindi formata con tutta probabilità da Romagnoli e Patric.