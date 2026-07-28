A che punto siamo con Thorstvedt? Sensazioni positive: ecco quando il norvegese tornerà in Italia

Il mercato in entrata della Fiorentina è attualmente ‘fermo', coi viola impegnati nella tournée inglese che anche domani sera li vedrà in campo, contro lo Watford. Intanto, si segnalano passi avanti nella trattativa per Thorstvedt.

La situazione

Il norvegese, come Pongracic per la Fiorentina, sta godendo di un prolungato periodo di vacanze post-Mondiale e tornerà a disposizione del Sassuolo il prossimo lunedì: si riparte dalla situazione di stallo, secondo la quale i neroverdi non vogliono cederlo per meno di 15 milioni - c'è margine di manovra qualora venisse usato Brescianini come contropartita -, e la Fiorentina non vuole spendere quella cifra per un giocatore in scadenza.

Sensazioni positive

Ma, come si legge su TMW, filtra ottimismo sulla trattativa: il norvegese vuole la Fiorentina e Grosso vuole Thorstvedt, e anche se i tempi si allungheranno tutto sembra puntare verso un accordo tra le parti già in questa sessione di mercato, per iniziare la nuova stagione in Viola.