Fiorentina-Parma: segui la DIRETTA TESTUALE di FiorentinaNews.com

Seconda amichevole della pre-season per la Fiorentina targata Vincenzo Italiano. Dopo aver vinto, per 8-1, il test match casalingo contro la Primavera di mister Galloppa, al Viola Park arriva una compagine di Serie B, il Parma di Fabio Pecchia. Calcio d'inizio alle ore 19:00 e diretta televisiva su Dazn.

Come sempre Fiorentinanews.com offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con spazio anche alle parole dei protagonisti a fine partita. In attesa del rientro di alcuni nazionali, Nico Gonzalez ed Amrabat su tutti, oggi ci sarà l’opportunità di vedere anche i neo arrivati: ci sarà sicuramente Sabiri, da capire se lo stesso sarà per l'ultimo arrivato Fabiano Parisi.

