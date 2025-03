Ferrara: "Per gli obiettivi importanti, va trovato un vero gioco. La Fiorentina è settima giocando male"

Benedetto Ferrara, firma de La Nazione, è intervenuto a Radio Bruno dove ha parlato della Fiorentina a poche ore dalla partenza per Atene, sede della partita di Conference contro il Panathinaikos. Ferrara è tornato anche sulla vittoria con il Lecce, arrivata solo per 1-0 a seguito di una gara non proprio eccezionale:

“Salvo solo una cosa”

“Della vittoria con il Lecce salvo solo i tre punti. La Fiorentina ha giocato male, per di più contro una squadretta. Senza Kean, è stato attuato il piano B: cross da fascia a fascia e lanci lunghi dalla difesa”.

“Ecco cosa serve adesso”

"Ma è solo fortuna che il Lecce abbia sbagliato il gol del pareggio (con Veiga, ndr). Una Fiorentina bruttina, quindi. Contava vincere, è vero, ma se la volontà è di giocare per obiettivi importanti, bisogna giocare meglio di così. La Fiorentina comunque è settima giocando in questo modo, vorrà dire qualcosa. Adesso serve trovare un gioco vero per il finale di stagione; compattarsi e tirare fuori il carattere. La città può aiutare la squadra: la piazza di Firenze può essere il dodicesimo uomo in campo".