Fiorentina-Atalanta: segui la DIRETTA TESTUALE su Fiorentinanews.com

Dopo due settimane di sosta per le Nazionali, riparte il campionato della Fiorentina di Vincenzo Italiano. Al Franchi arriva la nuova Atalanta di Gasperini, per una sfida molto intrigante dal profumo d'Europa. La Viola è già chiamata a un primo banco di prova prestigioso, per riscattare la figuraccia di San Siro contro l'Inter.

Fiorentinanews.com seguirà la partita con la consueta diretta testuale e con lo spazio per le parole dei protagonisti a fine gara. Fischio d'inizio al ‘Franchi’ alle ore 18.

Per seguire la diretta in tempo reale, cliccate il tasto F5 o aggiornate costantemente la pagina se siete su dispositivo portatile.