Primavera, Fiorentina-Juventus 1-3: Rubino fallisce il gol del pari e Biliboc segna il terzo per i suoi. Segui la DIRETTA testuale su Fiorentinanews.com

64' - Da non credere… La Juventus segna subito dopo l'occasione di Rubino. Nel momento migliore per la Fiorentina, i bianconeri hanno pescato Biliboc che con il piattone ha sorpreso Leonardelli. 1-3 adesso al Viola Park, quando poteva essere parità…

63' - OCCASIONE PER IL PARI. Rubino, lasciato solo in area, calcia a botta sicura, ma Radu è prodigioso: il portiere bianconero resiste in piede al tiro - centrale - ed evita quello che sarebbe stato il gol dell'immediato 1-2

62' - Magnanelli opera una sostituzione dopo la rete subita: fuori Ngana, dentro Ripani

60' - GOOOOOOOOOOL VIOLA! Appena entrato, Kouadio pesca l'angolino con un colpo di testa chirurgico, ottimo inserimento in area di rigore per il terzino destro. E ora il match può davvero riaprirsi, l'entusiasmo dei tantissimi presenti al Viola Park si fa sentire

59' - Harder SPRECA malissimo dal limite dell'area: calcia malissimo il centrocampista italiano, sciupando una buona risalita palla al piede di Ievoli. I Viola sembrano mentalmente bloccati, eppure gli spazi concessi dai bianconeri ora ci sarebbero

56' - Il colpo si è fatto sentire. I Viola adesso sono frastornati e non riescono ad imporsi nella metà campo avversaria: quando arrivano al limite dell'area, le idee non sono pungenti e la linea bianconera non passa grossi guai per scongiurare i possibili pericoli

53' - Galloppa corre ai ripari dopo lo 0-2: è un cambio offensivo quello di Mazzeo per Keita mentre Kouadio prende il posto di Balbo, oggi poco in giornata

48' - Perso il pallone in maniera ingenua, la Juventus, che non aveva praticamente mai tenuto il possesso nei primi minuti della ripresa, se lo ritrova davanti a Leonardelli, che viene battuto da due passi. Buofandar sigla il gol del raddoppio: adesso la strada dei Viola è in salita

VIA ALLA RIPRESA: nessun cambio per i Viola di Galloppa

-

FINE PRIMO TEMPO - L'arbitro fischia la fine dei giochi della prima frazione dopo una decisione piuttosto dubbia sulla non espulsione di Verde

47' - Verde stende Bertolini lanciato a rete: è SOLO giallo secondo il giudice di gara Cerbasi. Decisione che però lascia più di una perplessità, ci poteva stare anche l'espulsione per chiara occasione da rete. Sugli sviluppi della punizione, Ievoli calcia forte ma il pallone finisce di poco alto sopra la traversa

46' - Altro corner per gli avversari, che non hanno alcuna intenzione di forzare l'azione offensiva adesso

45' - Due minuti di recupero

44' - Corner guadagnato dalla Juventus dopo una lunga azione ragionata al limite dell'area viola: i bianconeri vogliono arrivare all'intervallo avanti. Dall'angolo, ben eseguito, Leonardelli respinge di pugno, ma la Juve ottiene un altro corner

42' - Gioco fermo per l'intervento dei medici bianconeri: Crapisto è stato colpito con una violenta pallonata allo stomaco ed ha necessitato dell'ingresso dei sanitari in campo

41' - Forcing dei Viola in questi ultimi minuti di primo tempo: la Juve di Magnanelli è schiacciata nella sua metà campo ma l'asse Rubino-Braschi sembra non poter spiccare il volo questa mattina

39' - Ancora Scuderi che ci prova con un colpo di testa, una torre per l'area di rigore, che finisce però fra le braccia di Radu. La Fiorentina recupera però immediatamente il possesso guadagnandosi una punizione dalla distanza. Rubino la calcia male e Ievoli sulla respinta non stoppa bene il pallone

38' - Scuderi sale alto sulla sinistra ma calcia troppo forte nel mezzo: né Rubino né Braschi riescono ad agganciare la sfera

36' - Rovesciata tentata da Crapisto: rischio enorme per Leonardelli. Sul ribaltamento di fronte, l'ennesima imbucata per Braschi viene spezzata sul nascere

34' - Fraseggio Viola negli ultimi trenta metri avversari: la formazione di Galloppa non ha alcuna intenzione di terminare il primo tempo sotto e ci prova allora con soluzioni dalla distanza. Tuttavia facili prede del portiere con la numero 40

30' - Ammonizione per Braschi: intervento in ritardo del centravanti di Galloppa. Sanzione giusta per lui

29' - Braschi cestina una grande occasione davanti a Radu: il n° 24 prova un difficile pallonetto a tu per tu con l'estremo difensore avversario. Pallone alto

27' - Gol Juventus. A porta vuota, Vacca ribadisce in rete il più facile dei tap-in dopo una deviazione maldestra e fortunosa dei ragazzi gigliati. Dubbi però sulla posizione regolare dell'attaccante numero 10 bianconero, dimenticato dalla difesa di Galloppa

21' - Chance Viola! Dopo una randellata subita a centrocampo, la Fiorentina riesce ad arrivare in area avversaria: il passaggio a porta vuota per Rubino, però, viene salvato all'ultimo istante dal centrale della formazione di Magnanelli

15' - Partita aperta ma allo stesso tempo… bloccata. Vige l'equilibrio infatti a centrocampo: i ritmi sono serrati ma le squadre non riescono a farsi male

11'- Traversa scheggiata dai bianconeri su una respinta maldestra con i piedi di Leonardelli. Juve vicina al vantaggio

6'- La Fiorentina palleggia in mezzo al campo con fiducia, la Juventus invece ricorre al lancio lungo per provare ad impensierire la retroguardia gigliata

1' - Via alle danze al Viola Park!

L'ingresso dei giocatori in campo

Fischio d'inizio alle ore 11:00: Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell'incontro, valido per la 29° giornata di Campionato.

FIORENTINA (4-3-3): Leonardelli; Balbo (Kouadio 53'), Baroncelli, Romani, Scuderi; Ievoli, Keita (Mazzeo 53'), Harder; Bertolini, Braschi, Rubino. All. Galloppa.