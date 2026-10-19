Perini: "Il Franchi è la casa della Fiorentina. Il restyling una responsabilità verso la città e i tifosi viola"

L'assessora allo sport e alle politiche giovanili del Comune di Firenze Letizia Perini ha parlato in merito alla dichiarazione di pubblico interesse della proposta della Fiorentina da parte di Palazzo Vecchio per il project financing sul Franchi.

Le parole di Perini

“Il Franchi è la casa della Fiorentina e di una passione che attraversa le generazioni. La sua riqualificazione riguarda da vicino migliaia di tifosi: significa poter vivere la partita in uno stadio più accogliente, con servizi migliori, conservando l’identità di un luogo al quale Firenze è profondamente legata".

La giornata di oggi

"La decisione di oggi è un passaggio importante verso il completamento dei lavori, atteso da chi frequenta gli spalti e vuole tornare a vivere pienamente lo stadio. A questo obiettivo si accompagna un impegno essenziale: garantire la manutenzione dell’intero complesso per tutta la durata della concessione, comprese le strutture monumentali di Nervi. Uno stadio rinnovato ha bisogno di una cura costante, perché la qualità delle strutture e dei servizi sia assicurata anche negli anni a venire. È una responsabilità verso i tifosi e verso tutta la città, perché il Franchi continui a essere un luogo di incontro e di appartenenza anche per le prossime generazioni”.