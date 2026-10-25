Non gira neanche quando stava per girare, la Fiorentina si butta via nel recupero e resta in fondo. La nuova CLASSIFICA di Serie A
Incredibile davvero quanto successo a San Siro, dove la Fiorentina stava per sfangare una partita surreale, avanti per 1-0 fino al 90'. Il gol pazzesco di Jimenez aveva solo illuso la squadra viola, poi rimontata dal gol chirurgico di Thuram al 90' e dal rigore di Zielinski al 96'.
E ora se il Venezia dovesse fare punti a Genova, per la Fiorentina si aprirebbe nuovamente il baratro dell'ultimo posto.
La nuova classifica di Serie A
La nuova classifica di Serie A: Lazio 22, Inter 22, Roma 18, Como 17, Milan 15, Frosinone 13, Cagliari 13, Torino 13 Juventus 11, Napoli 11, Atalanta 9, Lecce 9, Sassuolo 8, Bologna 8, Monza 7, Udinese 4, Fiorentina 4, Genoa 4, Parma 4, Venezia 3.
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