Doppio ex della sfida tra Fiorentina e Sigma Olomuc, Thomas Ujfalusi sarà domani sera al Franchi. Al portale ceco ceskenoviny, l'ex difensore ha svelato per chi tiferà: “Si affrontano due squadre in cui ho giocato, ma il mio cuore è con il Sigma Olomuc. Sarà un piacere per me assistere a questa gara”.

“Prevedo un pareggio”

Poi Ufo ha commentato il momento della Fiorentina: “Non è un bel periodo, ma d'altra parte anche l'anno scorso la squadra iniziò male e poi è arrivata sesta e in semifinale di Conference. Immagino che domani la Fiorentina non potrà sbagliare, ma il fatto che non stia attraversando un buon momento di forma sarà un vantaggio per i nostri ragazzi. Se il Sigma farà una buona fase difensiva, credo che poi riuscirà a segnare un gol. Prevedo un pareggio per 1-1”.

“Sempre grato alla Fiorentina”

Infine: “La Fiorentina è fuori forma e vorrà ripagare i tifosi con una reazione domani, sono curioso di vedere cosa succederà. A Firenze sono rimasti ancora alcuni magazzinieri e qualche dirigente della mia epoca in viola, li saluto sempre volentieri anche perché la Fiorentina è il club che mi ha portato ad alti livelli in Europa”.