Bologna-Fiorentina: segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Si torna in campo, senza più Rocco ma per Rocco: è questo il messaggio che ha voluto lanciare ieri la Fiorentina, unita alla famiglia Commisso nel ricordo del patron appena scomparso. E la squadra di Vanoli sarà impegnata nell'ennesimo match complesso, a casa del Bologna di Italiano, per tentare di dare continuità alla sua disperata rincorsa salvezza. Lo farà anche con i due volti nuovi (più uno, Harrison ancora da ufficializzare) del mercato.

Appuntamento alle 15 al Dall'Ara e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell'incontro, con lo spazio per le pagelle e le voci dei protagonisti a fine gara.