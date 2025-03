A Radio Bruno ha parlato l'ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi commentando la prestazione di Moise Kean contro l'Atalanta. Queste le sue parole: “Kean è forte, ma davvero forte. Lui è un giocatore completo e ha dimostrato di poter segnare in tanti modi diversi. Bati? Occhio ai paragoni, lui era altra roba. Il livello dei difensori ora è più basso”.

E sull'episodio con Djimsiti: "Ecco, magari Kean poteva risparmiarsi di fare i muscoli in faccia a Djimsiti. Lo avesse fatto ai miei tempi non sarebbe finita bene perché qualcuno lo avrebbe preso a calci".

E su Fagioli: “Si vede che è un giocatore di qualità superiore. Ha geometrie e ha preso in mano la regia della squadra. Palladino ha aspettato un po' di partite prima di metterlo in quel ruolo, ma ora non ne può fare a meno”.