Fiorentina-Juventus: segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Alla fine si giocherà. Sarà un clima insolito, surreale, probabilmente freddino e con diverse presenze in meno rispetto al previsto ma Fiorentina-Juventus andrà regolarmente in scena al ‘Franchi’ alle ore 20.45. Non ci sarà la Curva Fiesole e di conseguenza neanche la coreografia che era stata preparata. Fiorentinanews.com vi offrirà comunque la diretta testuale dell'incontro, con lo spazio per le pagelle e le voci dei protagonisti a fine gara.