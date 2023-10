A Radio Serie A ha parlato della partita di ieri sera tra Lazio e Fiorentina l'ex attaccante viola Alino Diamanti. Questa la sua opinione sul match:

“La squadra di Italiano non riesce mai a trovare continuità di risultati, mi dispiace. Devono migliorare la manovra negli ultimi 20-230 metri di campo, non hanno giocatori adatti per il colpo finale. Ikoné avrebbe le qualità per farlo, ma lo fa raramente”.

