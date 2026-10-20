Kouadio e la prima gioia in Serie A. Juric: "Ha fatto tutto bene, un ragazzo serio e pieno di fiducia"

Una serata da ricordare quella di ieri per Eddy Kouadio, difensore prestato dalla Fiorentina al Monza, protagonista nel successo per 4-0 dei brianzoli sul Cagliari. Kouadio ha trovato il suo primo gol in Serie A, aprendo le marcature e contribuendo alla vittoria della sua squadra.

“Ha fatto tutto bene”

Il suo allenatore, Ivan Juric, ha voluto sottolineare il valore della sua prestazione, andando oltre la soddisfazione per la rete: “Mi è piaciuto molto Kouadio al di là del gol perché ha fatto tutto bene in tutti i vari frangenti della gara”.

“Un ragazzo molto serio”

Juric ha poi elogiato anche l’atteggiamento del giocatore: “Sono molto soddisfatto di lui, è un ragazzo molto serio e pieno di fiducia, ha fatto molto bene”.

Per Kouadio, alla gioia del primo centro nella massima serie si aggiunge così un attestato di stima importante: la conferma che il suo allenatore ne apprezza sia le qualità in campo sia la serietà nel lavoro.