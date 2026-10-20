​​

header logo

Kouadio e la prima gioia in Serie A. Juric: "Ha fatto tutto bene, un ragazzo serio e pieno di fiducia"

Claudio Tirinnanzi /
Commenti Condividi
Eddy Kouadio
Aggiungi FiorentinaNews.com come Fonte preferita su Google

Una serata da ricordare quella di ieri per Eddy Kouadio, difensore prestato dalla Fiorentina al Monza, protagonista nel successo per 4-0 dei brianzoli sul Cagliari. Kouadio ha trovato il suo primo gol in Serie A, aprendo le marcature e contribuendo alla vittoria della sua squadra.

“Ha fatto tutto bene”

Il suo allenatore, Ivan Juric, ha voluto sottolineare il valore della sua prestazione, andando oltre la soddisfazione per la rete: “Mi è piaciuto molto Kouadio al di là del gol perché ha fatto tutto bene in tutti i vari frangenti della gara”. 

“Un ragazzo molto serio”

Juric ha poi elogiato anche l’atteggiamento del giocatore: “Sono molto soddisfatto di lui, è un ragazzo molto serio e pieno di fiducia, ha fatto molto bene”. 

Per Kouadio, alla gioia del primo centro nella massima serie si aggiunge così un attestato di stima importante: la conferma che il suo allenatore ne apprezza sia le qualità in campo sia la serietà nel lavoro.

💬 Commenti (1)