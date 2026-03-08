Fiorentina-Parma: segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Arriva l'ennesima finale, l'ennesima occasione di non ritorno, contro uno degli avversari peggiori possibili, visto il rendimento esterno del Parma. Il doppio k.o. con Jagiellonia e Udinese ha riportato la squadra di Vanoli indietro di tre mesi e sempre col fiato sul collo della zona retrocessione.

Fiorentinanews.com c'è!

Appuntamento alle 15 dunque al ‘Franchi’ e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell'incontro, con lo spazio per le pagelle e le voci dei protagonisti a fine gara.