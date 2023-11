Si è da poco concluso l'anticipo del sabato delle 18 fra Atalanta e Napoli, la prima volta dal ritorno di Walter Mazzarri in azzurro. La gara si sblocca al 44' con il gol di Kvaratskhelia, ma i padroni di casa pareggiano al 53' con il colpo di testa di Lookman. Da qui in poi la squadra nerazzurra ha tantissime occasioni da gol, ma a siglare il raddoppio per i partenopei è il subentrato Elmas al 79'. Il Napoli vince così 2-1 a Bergamo e sale al terzo posto a quota 24 staccando momentaneamente la Fiorentina e il Milan, mentre l'Atalanta resta ferma a 20.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 31, Juventus 29, Napoli 24, Milan 23, Fiorentina 20 , Atalanta 20, Bologna 18, Roma 18, Monza 17, Lazio 17, Torino 16, Frosinone 15, Genoa 14, Lecce 14, Sassuolo 12, Udinese 11, Empoli 10, Cagliari 9, Verona 8, Salernitana 8.