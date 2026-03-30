Il presidente dell'ATF Federico De Sinopoli ha fatto il punto sulla vendita degli biglietti per il settore ospiti di Crystal Palace-Fiorentina, che inizierà oggi con la prima fase dedicata a chi ha fatto almeno due trasferte europee in questa stagione.

Il numero di biglietti

“La scelta di dare la priorità a chi ha fatto già trasferte europee per la vendita dei biglietti è stata condivisa da tutti e apprezzata. Facendo un conto totale, però, le presenze nelle sei trasferte fatte fino ad ora coprirebbero per tre volte i biglietti messi a disposizione dal Crystal Palace (da considerare però chi ne ha fatte più di una, che in questo totale viene contato 2, 3, 4 volte ndr). Ci saranno tanti scontenti”.

La situazione

“Al momento i biglietti che danno ai tifosi viola sono meno di 1500 (circa 1250, ndr), ma speriamo ci sia un rabbocco di qualche centinaia di tagliandi. È un dare e avere anche con i biglietti che avranno loro a disposizione a Firenze. La trattativa è in corso, ma è difficile”.