De Sinopoli: "Trattativa in corso per aumentare i biglietti per il settore ospiti di Londra. Ecco quanti tagliandi sono attualmente disponibili"
Il presidente dell'ATF Federico De Sinopoli ha fatto il punto sulla vendita degli biglietti per il settore ospiti di Crystal Palace-Fiorentina, che inizierà oggi con la prima fase dedicata a chi ha fatto almeno due trasferte europee in questa stagione.
Il numero di biglietti
“La scelta di dare la priorità a chi ha fatto già trasferte europee per la vendita dei biglietti è stata condivisa da tutti e apprezzata. Facendo un conto totale, però, le presenze nelle sei trasferte fatte fino ad ora coprirebbero per tre volte i biglietti messi a disposizione dal Crystal Palace (da considerare però chi ne ha fatte più di una, che in questo totale viene contato 2, 3, 4 volte ndr). Ci saranno tanti scontenti”.
La situazione
“Al momento i biglietti che danno ai tifosi viola sono meno di 1500 (circa 1250, ndr), ma speriamo ci sia un rabbocco di qualche centinaia di tagliandi. È un dare e avere anche con i biglietti che avranno loro a disposizione a Firenze. La trattativa è in corso, ma è difficile”.