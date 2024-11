Primavera, Monza-Fiorentina: segui la diretta testuale della partita su Fiorentinanews.com

Tra un'ora la Fiorentina Primavera di mister Galloppa tornerà in campo per il dodicesimo turno di Primavera 1 contro il Monza. Partita in esterna per i viola, che devono rincorrere dopo la sconfitta interna contro l'Inter dell'ultimo turno. Calcio d'inizio alle ore 14.30 a Monza, con Fiorentinanews.com che come di consueto di offrirà la possibilità di seguire la diretta testuale della gara sul proprio sito.

Per aggiornare la pagina premere il tasto F5 del vostro PC oppure refreshare la pagina corrente.