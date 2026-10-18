Vanoli: "Arrabbiato perché sprechiamo grandi prove come questa. L'episodio su Gonçalves l'hanno visto tutti..."

Il tecnico viola Paolo Vanoli commenta così a Dazn la sconfitta contro il Como:

"Mi rimane una grande prova, contro una grande squadra. Abbiamo provato a metterci al loro livello, fino all’episodio del fallo avevamo avuto 3-4 palle gol. Ce la siamo giocata a viso aperto, poi su quell’episodio hanno visto tutti, non dobbiamo avere alibi. Se guardiamo l’azione prima, sempre a Pedro avevano fischiato un altro fallo. Abbiamo tentato di riaprirla poi, anche sul 2-2 mi è stato comunicato che il software non funzionava. Da allenatore sono molto arrabbiato perché buttiamo via delle prestazioni con dei gol presi con una facilità incredibile, a difesa schierata. I ragazzi devono continuare a capire che l’unica cosa che ci può portare fuori è il lavoro. Abbiamo dimostrato che possiamo avere le qualità.

Ci capita di uscire troppo facilmente dalla partita, ci era capitato anche col Napoli di perderci su un episodio in cui Ranieri era caduto. A Genova un approccio di quel genere da parte loro era ipotizzabile. Oggi ci ha disturbati questo episodio di Gonçalves. E’ da quando sono qua che sto cercando di far capire ai ragazzi cosa ci stia portando fuori dalle partite. Anche sul gol di Nico Paz di testa eravamo ben messi, bisogna diventare un po’ più furbi, bisogna stare vicino a questa squadra che anche oggi ha dimostrato che vuole lottare fino alla fine. Non c’è stata una partita in cui siamo stati in vantaggio".