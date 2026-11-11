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La Gazzetta dello Sport: Effetto Fiorentina Njie non si ferma più

Redazione /
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La Gazzetta dello Sport
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C’è un articolo sulla Fiorentina stamani su La Gazzetta dello Sport

Pagina 24

Ed è intitolato: “Effetto Fiorentina Njie non si ferma più Gol, assist e Nazionale”. Sottotitolo: “Con Vanoli aveva esordito in Serie A al Toro. Adesso è andato a segno nelle ultime tre partite e la Svezia lo ha voluto per la Nations League". 

Momento d'oro

Articolo che inizia così: “E’ il momento d’oro di Alieu Njie. Anche la Juventus di Spalletti, domenica, ha dovuto suo malgrado saggiare le ottime capacità offensive dello svedese che nelle ultime due settimane si è preso la scena in casa Fiorentina”. 

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