Coming back from Africa: Mazzarri tira un sospiro di sollievo, Italiano pure è tranquillo. La situazione di Kouamé

Dopo il mini-caso Osimhen (che nella giornata di ieri aveva perso il volo per l'Italia), Walter Mazzarri può tirare un sospiro di sollievo. L'attaccante nigeriano, fresco perdente dalla finale di Coppa d'Africa, è sbarcato nel capoluogo partenopeo in nottata, con tanto di staff medico azzurro che si è recato direttamente a casa sua per le visite mediche del caso. Contro il Genoa, dunque, il Napoli potrà contare sul proprio centravanti.

Sul fronte opposto, invece, il vincitore della competizione continentale, Christian Kouamé, dovrebbe far ritorno domani a Firenze, per poi unirsi alla squadra per la trasferta di Empoli. La Fiorentina è pronta a riabbracciarlo e riaverlo con sé, Italiano punta molto sull'ivoriano in un periodo in cui Ikoné non sta rendendo.