Marchini: "La Fiorentina non deve pensare alle sue assenze, ma ripartire dalla forza del gruppo. Mi aspetto una partita sporca e decisa da episodi"

Giampaolo Marchini ha detto la sua sulla partita di domani tra Fiorentina ed Empoli, e sui possibili adattamenti della rosa viste le due pesanti assenze. Questo il suo intervento al PentaSport di Radio Bruno.

“Difficilissimo fare ipotesi sul rientro di Dodo, ognuno di noi reagisce differentemente a questo tipo di sollecitazioni. Allo stesso tempo, è chiaro che questa perdita è importantissima per la Fiorentina: guai però a far l'errore di pensare a quelli che non ci sono. Bisogna che la Fiorentina archivi queste situazioni, altrimenti si rischia di esser vincolati a una situazione che non ti porta alcun beneficio: ripartire dalla prestazione di Cagliari, dalla forza del gruppo, questi sono i punti cardine di questa squadra”

“Parisi contromano? Mi sembra un controsenso visti i precedenti, gli faremmo un torto visto che quando ha giocato a sinistra quest'anno ha potuto dare il suo apporto. Credo che a destra giocherà Folorunsho, che si adatta meglio, al netto anche di quanto visto da Moreno in Conference, non una prestazione brillante. Non si può nemmeno cambiare modulo ormai, andresti a stravolgere un qualcosa che sta funzionando, sarebbe sciocco”

“Non mi fido di questo Empoli neanche con il suo tono dimesso, questa partita rischia di non essere troppo diversa dalle ultime viste: mi aspetto una sfida decisa da episodi e la Fiorentina credo abbia più giocatori che possano trovare la giocata. Mi aspetto una giocata decisiva di Gudmundsson, o un gol di Beltran come a Cagliari, ma sarà una partita di sofferenza per i viola. L'argentino è sicuramente un centravanti atipico, ma i gol che fa sono da attaccante vero: speriamo sia l'inizio di una serie di marcature”