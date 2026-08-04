De Santis: "La Fiorentina ha fatto grossi passi in avanti per Mastantuono. Impatto devastante in Italia"

L'intermediario di mercato, molto attivo in Argentina, Lorenzo De Santis, è intervenuto su Lady Radio per parlare della situazione riguardante Franco Mastantuono, che la Fiorentina sta trattando con il Real Madrid.

Grossi passi in avanti

“La Fiorentina ha fatto grossi passi in avanti - ha detto De Santis - Per impatto è un giocatore devastante, straordinario. La Fiorentina in questo momento sta guidando la corsa su Mastantuono e non l'avrei mai creduto possibile questo fatto, anche perché il club viola non ha la vetrina europea da offrire. C’è da mettere a posto alcuni dettagli su formula e stipendio”.

“Può sparigliare le carte in tavola”

De Santis ha poi aggiunto: “E’ probabile che il giocatore, il quale compirà gli anni il 14 agosto, possa passare il suo compleanno con la maglia della sua nuova squadra addosso. In Italia è uno di quei giocatori che può sparigliare le carte in tavola".