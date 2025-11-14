Per la Fiorentina Spalletti recupera due difensori... e valuta un cambio di modulo

Mentre i calciatori convocati sono impegnati con le rispettive Nazionali, Luciano Spalletti sta lavorando con la Juventus per preparare la partita contro la Fiorentina di sabato prossimo. Per l'ex tecnico del Napoli arrivano buone notizie dall'infermeria, come riporta Sky Sport.

Due difensori recuperato

Spalletti recupera infatti ben due difensori: Lloyd Kelly, che aveva saltato le ultime tre partite per un problema muscolare, e Juan Cabal, assente ormai dalla gara di Champions League contro il Villarreal. Con questi due recuperi, non è escluso che Spalletti possa valutare il passaggio a una difesa a quattro.