Ancora Como-Fiorentina per il prossimo arbitro e la scorsa stagione andò bene ai viola. Le vittorie gigliate con lui? Tutte in trasferta

La partita tra Como e Fiorentina, in programma sabato alle 15, sarà diretta da Matteo Marchetti di Roma, ma della sezione di Ostia Lido.

I precedenti con la Fiorentina

Sono 9, nello specifico: 4 vittorie, 2 pareggi, 3 sconfitte. Le 4 vittorie dei viola sono tutte in trasferta.

E' la prima volta quest'anno che incrocia i viola, ma ha già arbitrato un Como-Fiorentina, quello andato in scena la scorsa stagione con vittoria dei gigliati (0-2 reti di Adli e Kean). E' questa anche l'ultima vittoria della Fiore con lui.

I precedenti col Como

Grande equilibrio coi lariani: 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Però quest'anno ha arbitrato due partite della squadra di Fabregas e sono arrivati due successi contro Sassuolo e Lecce.