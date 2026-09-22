Cori e ritardo costano più di 10mila euro alla Fiorentina. Multe anche per De Gea e Paratici: i dettagli

Il Giudice Sportivo è stato particolarmente prodigo di ammende nei confronti della Fiorentina. Multe dirette per il portiere viola David De Gea e il diesse viola Fabio Paratici, ma anche per la società gigliata per il comportamento di squadra e tifosi.

De Gea e Paratici

"AMMENDA DI €5.000,00 PARATICI Fabio (Fiorentina): per avere, nell'intervallo, negli spogliatoi, protestato reiteratamente nei confronti del Direttore di gara avverso una sua decisione.

AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 1.500,00 (PRIMA SANZIONE) DE GEA QUINTANA David (Fiorentina): sanzione aggravata perché capitano della squadra".

Squadra e tifosi

"Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. FIORENTINA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa cinque minuti dell'inizio del secondo tempo.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostentiori, nel corso della gara, rivolto cori beceri nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria".