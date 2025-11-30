Atalanta-Fiorentina 0-0, doppia occasione per i viola con Kean e Piccoli: segui la diretta testuale della partita su Fiorentinanews.com
Atalanta-Fiorentina 0-0
Fiorentina (3‑5‑2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodô, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Piccoli, Kean.
-
24'
Ci prova Pongracic stavolta a servire Kean in area, ma l'attaccante viola non attacca lo spazio e il pallone diventa preda di Carnesecchi.
-
21'
Ranieri lancia per Kean, interviene Hien in chiusura su di lui.
-
18'
Atalanta che ha il pallino del gioco ormai da almeno dieci minuti, la Fiorentina deve trovare il modo di velocizzare la manovra.
-
15'
Ederson serve Kossonou in area che prepara la conclusione con il sinistro, pallone che finisce sul fondo.
-
12'
Ancora Atalanta alla conclusione
Gran tiro di De Ketelaere, interviene De Gea in parata: l'Atalanta ora sta aumentando i giri del motore.
-
11'
Occasione per l'Atalanta
Azione di De Ketelaere che serve Scamacca in area, conclusione del centravanti dei padroni di casa parata da De Gea.
-
8'
Cross di Bellanova in area, non c'è nessun attaccante dell'Atalanta in area viola e De Gea può rilanciare il pallone in avanti.
-
6'
Atalanta al tiro con Kossonu, fa muro Ranieri sul suo tiro.
-
3'
Due occasioni una dopo l'altra per la Fiorentina
Va all'attacco la Fiorentina con Kean che da sinistra cerca la conclusione, para Carnesecchi, il quale si ripete subito dopo la respinta sulla conclusione ravvicinata di Piccoli.
-
Inizia la gara! Forza viola!