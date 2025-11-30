​​

header logo

LIVE

Atalanta-Fiorentina 0-0, doppia occasione per i viola con Kean e Piccoli: segui la diretta testuale della partita su Fiorentinanews.com

Redazione /

Redazione /

Atalanta-Fiorentina 0-0

Fiorentina (3‑5‑2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodô, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Piccoli, Kean.

  • 24'
    Share Link

    Ci prova Pongracic stavolta a servire Kean in area, ma l'attaccante viola non attacca lo spazio e il pallone diventa preda di Carnesecchi.

  • 21'
    Share Link

    Ranieri lancia per Kean, interviene Hien in chiusura su di lui.

  • 18'
    Share Link

    Atalanta che ha il pallino del gioco ormai da almeno dieci minuti, la Fiorentina deve trovare il modo di velocizzare la manovra.

  • 15'
    Share Link

    Ederson serve Kossonou in area che prepara la conclusione con il sinistro, pallone che finisce sul fondo.

  • 12'
    Share Link

    Ancora Atalanta alla conclusione

    Gran tiro di De Ketelaere, interviene De Gea in parata: l'Atalanta ora sta aumentando i giri del motore.

  • 11'
    Share Link

    Occasione per l'Atalanta

    Azione di De Ketelaere che serve Scamacca in area, conclusione del centravanti dei padroni di casa parata da De Gea.

  • 8'
    Share Link

    Cross di Bellanova in area, non c'è nessun attaccante dell'Atalanta in area viola e De Gea può rilanciare il pallone in avanti.

  • 6'
    Share Link

    Atalanta al tiro con Kossonu, fa muro Ranieri sul suo tiro.

  • 3'
    Share Link

    Due occasioni una dopo l'altra per la Fiorentina

    Va all'attacco la Fiorentina con Kean che da sinistra cerca la conclusione, para Carnesecchi, il quale si ripete subito dopo la respinta sulla conclusione ravvicinata di Piccoli. 

  • Share Link

    Inizia la gara! Forza viola!

Seguici su Google News
💬 Commenti (31)