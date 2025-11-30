Atalanta-Fiorentina 1-0 all'intervallo. Segui la diretta testuale della partita su Fiorentinanews.com
Atalanta-Fiorentina 1-0 (40' Kossonou)
Fiorentina (3‑5‑2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodô, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Piccoli, Kean.
-
46'
Finisce il primo tempo: l'Atalanta è avanti per 1-0 sulla Fiorentina.
-
45'
Ci sarà un minuto di recupero.
-
44'
Occasione per Lookman
Ancora all'Atalanta al tiro con Lookman, che in area strozza più del dovuto la conclusione vicino al palo. La Fiorentina non ha ancora reagito al gol subito.
-
43'
Calcio di punizione causato da Som, pallone messo in mezzo all'area con Scamacca che va di testa senza inquadrare la porta.
-
40'
Gol dell'Atalanta
Segna l'Atalanta. Kossonou prova un tiro-cross che finisce sotto il sette sul secondo palo. 1-0 per i padroni di casa.
-
37'
Paratona di De Gea
Risponde subito l'Atalanta con De Ketelaere, grande parata in tuffo di De Gea sulla sua conclusione.
-
35'
Occasione cestinata da Piccoli
Azione improvvisa della Fiorentina, con Sohm che serve Piccoli che in area calcia facendosi ipnotizzare da Carnesecchi.
-
33'
Atalanta che continua a costruire a centrocampo, la Fiorentina prosegue ad andare con il lancio lungo.
-
30'
De Ketelaere parte da metà campo, salta tutti e va in area, lo chiude prima del tiro Pablo Marì.
-
27'
Altra occasione per l'Atalanta
Lookman innesca Zappacosta in area che va al tiro, para De Gea!
-
24'
Ci prova Pongracic stavolta a servire Kean in area, ma l'attaccante viola non attacca lo spazio e il pallone diventa preda di Carnesecchi.
-
21'
Ranieri lancia per Kean, interviene Hien in chiusura su di lui.
-
18'
Atalanta che ha il pallino del gioco ormai da almeno dieci minuti, la Fiorentina deve trovare il modo di velocizzare la manovra.
-
15'
Ederson serve Kossonou in area che prepara la conclusione con il sinistro, pallone che finisce sul fondo.
-
12'
Ancora Atalanta alla conclusione
Gran tiro di De Ketelaere, interviene De Gea in parata: l'Atalanta ora sta aumentando i giri del motore.
-
11'
Occasione per l'Atalanta
Azione di De Ketelaere che serve Scamacca in area, conclusione del centravanti dei padroni di casa parata da De Gea.
-
8'
Cross di Bellanova in area, non c'è nessun attaccante dell'Atalanta in area viola e De Gea può rilanciare il pallone in avanti.
-
6'
Atalanta al tiro con Kossonu, fa muro Ranieri sul suo tiro.
-
3'
Due occasioni una dopo l'altra per la Fiorentina
Va all'attacco la Fiorentina con Kean che da sinistra cerca la conclusione, para Carnesecchi, il quale si ripete subito dopo la respinta sulla conclusione ravvicinata di Piccoli.
-
Inizia la gara! Forza viola!