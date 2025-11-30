​​

Palladino ha la meglio su Vanoli: la Fiorentina risveglia anche l'Atalanta e continua a non trovare la vittoria

David Fabbri /

Atalanta-Fiorentina 2-0 (40' Kossonou, 51' Lookman)

Fiorentina (3‑5‑2): De Gea; Pongracic, Pablo Marì (74' Comuzzo), Ranieri; Dodô (65' Fortini), Mandragora, Fagioli (65' Gudmundsson), Sohm (79' Richardson), Parisi; Piccoli (79' Ndour), Kean.

  • 94'
    Finisce la gara: la Fiorentina perde per 2-0 contro l'Atalanta che non vinceva in campionato da due mesi.

  • 93'
    Fortini crossa in area, colpisce in modo sbagliato il pallone di testa Richardson.

  • 92'
    Sulemana lancia lungo per Krstovic, ma è in fuorigioco.

  • 90'
    Assegnati quattro minuti di recupero.

  • 89'
    Controllo VAR in corso: Pongracic prende in pieno Lookman in area. Il gioco viene poi fatto proseguire.

  • 86'
    substitution
    Ultimo cambio per l'Atalanta: esce Hien, va in campo Kolasinac.

  • 86'
    Grande azione di De Ketelaere che pesca Zalewski sull'altro lato, conclusione che finisce sul fondo.

  • 82'
    Mandragora al calcio di punizione, pallone che finisce fuori.

  • 82'
    yellow_card
    Hien ferma fallosamenre Kean, cartellino giallo per il difensore dell'Atalanta.

  • 76'
    substitution
    Ultimi cambi per la Fiorentina: escono Piccoli e Sohm, vanno in campo Ndour e Richardson: è la prima apparizione in campionato per lui.

  • 76'
    substitution
    Doppio cambio per l'Atalanta: escono Lookman e Scamacca, vanno in campo Sulemana e Krstovic.

  • 75'
    Kean prende il palo!

    Stacca di testa Kean in area, il pallone rimbalza e finisce sul palo!

  • 74'
    substitution
    Cambio per la Fiorentina: esce Pablo Marì, va in campo Comuzzo.

  • 73'
    Continua ad attaccare l'Atalanta, la Fiorentina è schiacciata nella sua metà campo. 

  • 70'
    yellow_card
    Cartellino giallo anche a Mandragora per proteste.

  • 68'
    yellow_card
    Ammonito anche Pablo Marì per una trattenuta su Scamacca.

  • 67'
    substitution
    Doppio cambio nell'Atalanta: escono Zappacosta e Ederson, vanno in campo Zalewski e Pasalic.

  • 65'
    Va di testa Kean, salva il pallone sulla linea Scamacca.

  • 64'
    substitution
    Doppio cambio per la Fiorentina: escono Dodô e Fagioli, vanno in campo Fortini e Gudmundsson.

  • 63'
    Dodô in area con il pallone, invece di servire Kean tira e calcia alto.

  • 61'
    Prova il tiro Mandragora, conclusione murata dai difensori dell'Atalanta. 

  • 58'
    yellow_card
    Cartellino giallo per Pongracic che trattiene De Ketelaere: il difensore viola era diffidato e quindi salterà la prossima trasferta contro il Sassuolo. 

  • 57'
    Ci prova da lontano Scamacca, pallone che finisce alto.

  • 54'
    De Gea sventa un'altra azione da gol

    Lookman serve un pallone in area per De Roon che stacca di testa, decisivo l'intervento di De Gea!

  • 52'
    goal
    Altro gol dell'Atalanta

    Raddoppio dell'Atalanta: calcio d'angolo di Zappacosta, va alla conclusione De Ketelaere, para De Gea ma sulla ribattuta Lookman indisturbato spedisce il pallone in porta per il 2-0.

  • 49'
    Prova a rifarsi Kean dell'errore precedente, andando alla conclusione in area ma calciando alto.

  • 48'
    De Ketelaere scaglia un tiro verso la porta, para De Gea.

  • 47'
    Non trova il pallone Kean in area

    Pallone che arriva da sinistra con un rimpallo a Kean in area, il quale non ha però la reattività di tirare.

  • 46'
    Finisce il primo tempo: l'Atalanta è avanti per 1-0 sulla Fiorentina.

  • 45'
    Ci sarà un minuto di recupero.

  • 44'
    Occasione per Lookman

    Ancora all'Atalanta al tiro con Lookman, che in area strozza più del dovuto la conclusione vicino al palo. La Fiorentina non ha ancora reagito al gol subito.

  • 43'
    Calcio di punizione causato da Som, pallone messo in mezzo all'area con Scamacca che va di testa senza inquadrare la porta.

  • 40'
    goal
    Gol dell'Atalanta

    Segna l'Atalanta. Kossonou prova un tiro-cross che finisce sotto il sette sul secondo palo. 1-0 per i padroni di casa.

  • 37'
    Paratona di De Gea

    Risponde subito l'Atalanta con De Ketelaere, grande parata in tuffo di De Gea sulla sua conclusione.

  • 35'
    Occasione cestinata da Piccoli

    Azione improvvisa della Fiorentina, con Sohm che serve Piccoli che in area calcia facendosi ipnotizzare da Carnesecchi.

  • 33'
    Atalanta che continua a costruire a centrocampo, la Fiorentina prosegue ad andare con il lancio lungo. 

  • 30'
    De Ketelaere parte da metà campo, salta tutti e va in area, lo chiude prima del tiro Pablo Marì.

  • 27'
    Altra occasione per l'Atalanta

    Lookman innesca Zappacosta in area che va al tiro, para De Gea!

  • 24'
    Ci prova Pongracic stavolta a servire Kean in area, ma l'attaccante viola non attacca lo spazio e il pallone diventa preda di Carnesecchi.

  • 21'
    Ranieri lancia per Kean, interviene Hien in chiusura su di lui.

  • 18'
    Atalanta che ha il pallino del gioco ormai da almeno dieci minuti, la Fiorentina deve trovare il modo di velocizzare la manovra.

  • 15'
    Ederson serve Kossonou in area che prepara la conclusione con il sinistro, pallone che finisce sul fondo.

  • 12'
    Ancora Atalanta alla conclusione

    Gran tiro di De Ketelaere, interviene De Gea in parata: l'Atalanta ora sta aumentando i giri del motore.

  • 11'
    Occasione per l'Atalanta

    Azione di De Ketelaere che serve Scamacca in area, conclusione del centravanti dei padroni di casa parata da De Gea.

  • 8'
    Cross di Bellanova in area, non c'è nessun attaccante dell'Atalanta in area viola e De Gea può rilanciare il pallone in avanti.

  • 6'
    Atalanta al tiro con Kossonu, fa muro Ranieri sul suo tiro.

  • 3'
    Due occasioni una dopo l'altra per la Fiorentina

    Va all'attacco la Fiorentina con Kean che da sinistra cerca la conclusione, para Carnesecchi, il quale si ripete subito dopo la respinta sulla conclusione ravvicinata di Piccoli. 

    Inizia la gara! Forza viola!

