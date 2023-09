Non solo titolare, ma anche tra i migliori del Sudamerica! Mina si prende il posto nella Top 11 della prima giornata delle qualificazioni Conmebol

A sorpresa Yerry Mina, nuovo acquisto della Fiorentina per la difesa, arrivato da svincolato a Firenze, è stato schierato titolare con la sua Colombia nella prima gara delle qualificazioni Conmebol contro il Venezuela. E se ci si chiedeva a che punto fosse a livello fisico, la risposta è stata data dai 90' filati che il difensore ha giocato.

Ma non solo: Sofascore Latin America, sito specializzato in statistiche, ha inserito il difensore della Fiorentina tra i migliori della prima giornata di qualificazioni. Al suo fianco in difesa i due argentini Tagliafico e Romero