La Fiorentina si fa sormontare anche dal Sassuolo e a Reggio Emilia si consuma l'ennesima sconfitta per i viola
Sassuolo-Fiorentina 2-1 (9' Mandragora rig., 12' Volpato, 46' Muharemovic)
Fiorentina (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Marí, Ranieri (62' Viti); Dodô (83' Kouame), Mandragora, Fagioli (62' Piccoli), Sohm (46' Ndour), Parisi (62' Fortini); Gudmundsson, Kean.
-
96'
Finisce la gara: la Fiorentina perde anche in casa per Sassuolo per 3-1.
-
96'
Cartellino giallo anche per Mandragora che interviene su Cheddira lanciato verso l'area.
-
94'
Ammonito anche Viti per aver fermato fallosamente Fadera.
-
93'
Ammonito Ndour per fallo commesso su Pierini.
-
90'
Assegnati sei minuti di recupero.
-
87'
Altra azione viola con la spizzata di testa di Kouame, poi su un rimpallo va a calciare Fortini spedendo il pallone alto.
-
85'
Azione della Fiorentina con pallone che arriva a Gudmundsson che cerca il passaggio nel mezzo, esce Muric in presa bassa sul pallone.
-
83'
Ultimo cambio per la Fiorentina: esce Dodô, torna in campo dopo tanti mesi Kouame.
-
80'
Fiorentina che si limita a passare il pallone per provare a conquistare metri, il Sassuolo fa il minimo indispensabile in questo momento.
-
77'
Doppio cambio per il Sassuolo: escono Walukiewicz e Volpato, tocca a Coulibaly e Pierini.
-
74'
Fiorentina che prova a mettere nel mezzo altri palloni, ma sono pochissimi gli spunti da parte dai giocatori viola.
-
71'
Cross di Dodô in area, traiettoria leggibilissima dalla difesa dei neroverdi.
-
68'
Fiorentina che continua a non compicciare niente dal centrocampo in su, il Sassuolo intanto continua ad attaccare.
-
65'
Terzo gol del Sassuolo
Segna ancora il Sassuolo: gran pallone di Volpato per Konè, difesa della Fiorentina immobile e il centrocampista dei padroni di casa segna calciando sul palo difeso da De Gea.
-
62'
Triplo cambio per la Fiorentina: escono Fagioli, Parisi e Ranieri, vanno in campo Piccoli, Fortini e Viti.
-
58'
Palo del Sassuolo!
Gran pallone di Thorstvedt per Cheddira che va in area e colpisce il palo interno! Difesa viola inguardabile.
-
58'
Espulso il tecnico del Sassuolo Grosso per proteste.
-
56'
Segna Volpato dopo aver fatto dallo in attacco su Parisi, il gol viene infatti annullato.
-
54'
Ci prova da posizione improbabile a tirare Pablo Marì, pallone che scorre sul fondo.
-
53'
Doppio cambio per il Sassuolo: escono Pinamonti e Laurientè, vanno in campo Cheddira e Fadera.
-
52'
Gioco fermo per un colpo accusato da Pinamonti.
-
50'
Cross di Fagioli in area per Kean, l'attaccante viola va di testa ma non colpisce benissimo il pallone.
-
49'
Manovra lenta della Fiorentina in questa ripresa, con il Sassuolo che non sta concedendo niente ai viola.
-
46'
Il secondo tempo inizia con un cambio per la Fiorentina: esce Sohm, va in campo Ndour.
-
47'
Finisce il primo tempo: il Sassuolo ha trovato il 2-1 nel recupero della prima frazione di giocol
-
45'
Gol del Sassuolo
Gol del Sassuolo: calcio d'angolo e pallone in area, nella mischia quasi con la spalla colpisce il pallone Muharemovic per il 2-1 dei neroverdi.
-
45'
Ci saranno due minuti di recupero.
-
44'
Occasione per il Sassuolo
Muharemovic calcia da lontano, parata in tuffo di De Gea!
-
43'
Calcio di punizione battuto da Mandragora, tiro che finisce sulla barriera.
-
40'
Lancio lungo per Kean, l'arbitro segnala il fuorigioco.
-
37'
Occasione per la Fiorentina!
Sgasata di Dodô su Doig e pallone messo nel mezzo, va al tiro Kean mancando di poco la porta.
-
35'
Fiorentina che prova a creare qualcosa in attacco, ma la difesa del Sassuolo ora interviene su tutti i cross in area.
-
32'
Calcio di punizione per il Sassuolo, va alla battuta Laurientè senza trovare il bersaglio.
-
29'
Pallone da destra di Volpato per Pinamonti indisturbato in area, tiro sbilenco mandato alto.
-
27'
Ci prova Mandragora con il mancino, para Muric in uscita.
-
25'
Altra azione del Sassuolo con lo scambio di tacco di Thorstvedt per Laurientè, che poi prova la conclusione non trovando la porta.
-
24'
Perde il pallone Dodô e Laurientè va al tiro, parata comoda di De Gea.
-
22'
Buon pallone di Sohm che serve in area Kean, lo anticipa in chiusura Muharemovic.
-
19'
Attacca il Sassuolo con Laurientè che va al cross per Pinamonti, il quale colpisce di testa mandando alto il pallone.
-
17'
Cartellino giallo per Thorstvedt, il quale commette fallo su Gudmundsson.
-
14'
Gol del Sassuolo
Pareggio del Sassuolo. Volpato da destra evita la marcatura di Mandragora e va al tiro da fuori, pallone forse deviato da Ranieri e De Gea non interviene come si deve sulla conclusione con il pallone che scorre sotto il suo braccio. 1-1 adesso tra Sassuolo e Fiorentina.
-
12'
Pallone lungo per Kean con Muric che esce di testa, ma c'era fuorigioco.
-
9'
Gol della Fiorentina!
GOOOL!!!! MANDRAGORA!!!! Il centrocampista viola si presenta dal dischetto e con una grande conclusione sigla l'1-0 per i viola!
-
6'
Calcio di rigore per la Fiorentina!
Bel cross di Mandragora in area, Muric esce dalla porta colpendo in pieno nel volto. Calcio di rigore per la Fiorentina e cartellino giallo per il portiere del Sassuolo.
-
5'
Fiorentina che sembra più svelta nel gioco e per ora giostra il pallone a tutto campo.
-
2'
Punizione per la Fiorentina battuta da Mandragora, raccoglie il pallone Kean calciando però alto.
-
1'
Inizia il primo tempo! Forza viola!