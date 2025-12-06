Sassuolo-Fiorentina 2-1 all'intervallo. Segui la DIRETTA testuale su Fiorentinanews.com
Sassuolo-Fiorentina 2-1 (9' Mandragora rig., 12' Volpato, 45' Muharemovic)
Fiorentina (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Marí, Ranieri; Dodô, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Gudmundsson, Kean.
47'
Finisce il primo tempo: il Sassuolo ha trovato il 2-1 nel recupero della prima frazione di giocol
45'
Gol del Sassuolo
Gol del Sassuolo: calcio d'angolo e pallone in area, nella mischia quasi con la spalla colpisce il pallone Muharemovic per il 2-1 dei neroverdi.
45'
Ci saranno due minuti di recupero.
44'
Occasione per il Sassuolo
Muharemovic calcia da lontano, parata in tuffo di De Gea!
43'
Calcio di punizione battuto da Mandragora, tiro che finisce sulla barriera.
40'
Lancio lungo per Kean, l'arbitro segnala il fuorigioco.
37'
Occasione per la Fiorentina!
Sgasata di Dodô su Doig e pallone messo nel mezzo, va al tiro Kean mancando di poco la porta.
35'
Fiorentina che prova a creare qualcosa in attacco, ma la difesa del Sassuolo ora interviene su tutti i cross in area.
32'
Calcio di punizione per il Sassuolo, va alla battuta Laurientè senza trovare il bersaglio.
29'
Pallone da destra di Volpato per Pinamonti indisturbato in area, tiro sbilenco mandato alto.
27'
Ci prova Mandragora con il mancino, para Muric in uscita.
25'
Altra azione del Sassuolo con lo scambio di tacco di Thorstvedt per Laurientè, che poi prova la conclusione non trovando la porta.
24'
Perde il pallone Dodô e Laurientè va al tiro, parata comoda di De Gea.
22'
Buon pallone di Sohm che serve in area Kean, lo anticipa in chiusura Muharemovic.
19'
Attacca il Sassuolo con Laurientè che va al cross per Pinamonti, il quale colpisce di testa mandando alto il pallone.
17'
Cartellino giallo per Thorstvedt, il quale commette fallo su Gudmundsson.
14'
Gol del Sassuolo
Pareggio del Sassuolo. Volpato da destra evita la marcatura di Mandragora e va al tiro da fuori, pallone forse deviato da Ranieri e De Gea non interviene come si deve sulla conclusione con il pallone che scorre sotto il suo braccio. 1-1 adesso tra Sassuolo e Fiorentina.
12'
Pallone lungo per Kean con Muric che esce di testa, ma c'era fuorigioco.
9'
Gol della Fiorentina!
GOOOL!!!! MANDRAGORA!!!! Il centrocampista viola si presenta dal dischetto e con una grande conclusione sigla l'1-0 per i viola!
6'
Calcio di rigore per la Fiorentina!
Bel cross di Mandragora in area, Muric esce dalla porta colpendo in pieno nel volto. Calcio di rigore per la Fiorentina e cartellino giallo per il portiere del Sassuolo.
5'
Fiorentina che sembra più svelta nel gioco e per ora giostra il pallone a tutto campo.
2'
Punizione per la Fiorentina battuta da Mandragora, raccoglie il pallone Kean calciando però alto.
1'
Inizia il primo tempo! Forza viola!