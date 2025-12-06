​​

Sassuolo-Fiorentina 3-1, tris dei padron di casa con Konè. Segui la DIRETTA testuale su Fiorentinanews.com

Sassuolo-Fiorentina 2-1 (9' Mandragora rig., 12' Volpato, 46' Muharemovic)

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Marí, Ranieri (62' Viti); Dodô, Mandragora, Fagioli (62' Piccoli), Sohm (46' Ndour), Parisi (62' Fortini); Gudmundsson, Kean.

  • 68'
    Fiorentina che continua a non compicciare niente dal centrocampo in su, il Sassuolo intanto continua ad attaccare. 

  • 65'
    goal
    Terzo gol del Sassuolo

    Segna ancora il Sassuolo: gran pallone di Volpato per Konè, difesa della Fiorentina immobile e il centrocampista dei padroni di casa segna calciando sul palo difeso da De Gea.

  • 62'
    substitution
    Triplo cambio per la Fiorentina: escono Fagioli, Parisi e Ranieri, vanno in campo Piccoli, Fortini e Viti.

  • 58'
    Palo del Sassuolo!

    Gran pallone di Thorstvedt per Cheddira che va in area e colpisce il palo interno! Difesa viola inguardabile.

  • 58'
    red_card
    Espulso il tecnico del Sassuolo Grosso per proteste.

  • 56'
    Segna Volpato dopo aver fatto dallo in attacco su Parisi, il gol viene infatti annullato.

  • 54'
    Ci prova da posizione improbabile a tirare Pablo Marì, pallone che scorre sul fondo.

  • 53'
    substitution
    Doppio cambio per il Sassuolo: escono Pinamonti e Laurientè, vanno in campo Cheddira e Fadera.

  • 52'
    Gioco fermo per un colpo accusato da Pinamonti.

  • 50'
    Cross di Fagioli in area per Kean, l'attaccante viola va di testa ma non colpisce benissimo il pallone. 

  • 49'
    Manovra lenta della Fiorentina in questa ripresa, con il Sassuolo che non sta concedendo niente ai viola. 

  • 46'
    substitution
    Il secondo tempo inizia con un cambio per la Fiorentina: esce Sohm, va in campo Ndour.

  • 47'
    Finisce il primo tempo: il Sassuolo ha trovato il 2-1 nel recupero della prima frazione di giocol

  • 45'
    goal
    Gol del Sassuolo

    Gol del Sassuolo: calcio d'angolo e pallone in area, nella mischia quasi con la spalla colpisce il pallone Muharemovic per il 2-1 dei neroverdi.

  • 45'
    Ci saranno due minuti di recupero.

  • 44'
    Occasione per il Sassuolo

    Muharemovic calcia da lontano, parata in tuffo di De Gea!

  • 43'
    Calcio di punizione battuto da Mandragora, tiro che finisce sulla barriera. 

  • 40'
    Lancio lungo per Kean, l'arbitro segnala il fuorigioco.

  • 37'
    Occasione per la Fiorentina!

    Sgasata di Dodô su Doig e pallone messo nel mezzo, va al tiro Kean mancando di poco la porta.

  • 35'
    Fiorentina che prova a creare qualcosa in attacco, ma la difesa del Sassuolo ora interviene su tutti i cross in area.

  • 32'
    Calcio di punizione per il Sassuolo, va alla battuta Laurientè senza trovare il bersaglio.

  • 29'
    Pallone da destra di Volpato per Pinamonti indisturbato in area, tiro sbilenco mandato alto.

  • 27'
    Ci prova Mandragora con il mancino, para Muric in uscita.

  • 25'
    Altra azione del Sassuolo con lo scambio di tacco di Thorstvedt per Laurientè, che poi prova la conclusione non trovando la porta.

  • 24'
    Perde il pallone Dodô e Laurientè va al tiro, parata comoda di De Gea.

  • 22'
    Buon pallone di Sohm che serve in area Kean, lo anticipa in chiusura Muharemovic.

  • 19'
    Attacca il Sassuolo con Laurientè che va al cross per Pinamonti, il quale colpisce di testa mandando alto il pallone.

  • 17'
    yellow_card
    Cartellino giallo per Thorstvedt, il quale commette fallo su Gudmundsson.

  • 14'
    goal
    Gol del Sassuolo

    Pareggio del Sassuolo. Volpato da destra evita la marcatura di Mandragora e va al tiro da fuori, pallone forse deviato da Ranieri e De Gea non interviene come si deve sulla conclusione con il pallone che scorre sotto il suo braccio. 1-1 adesso tra Sassuolo e Fiorentina.

  • 12'
    Pallone lungo per Kean con Muric che esce di testa, ma c'era fuorigioco.

  • 9'
    goal
    Gol della Fiorentina!

    GOOOL!!!! MANDRAGORA!!!! Il centrocampista viola si presenta dal dischetto e con una grande conclusione sigla l'1-0 per i viola!

  • 6'
    Calcio di rigore per la Fiorentina!

    Bel cross di Mandragora in area, Muric esce dalla porta colpendo in pieno nel volto. Calcio di rigore per  la Fiorentina e cartellino giallo per il portiere del Sassuolo.

  • 5'
    Fiorentina che sembra più svelta nel gioco e per ora giostra il pallone a tutto campo.

  • 2'
    Punizione per la Fiorentina battuta da Mandragora, raccoglie il pallone Kean calciando però alto.

  • 1'
    Inizia il primo tempo! Forza viola!

