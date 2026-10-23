Brovarone: "Paratici aveva parlato con tutti gli agenti vicini a Mourinho. La società mi fa tenerezza"

L'agente di mercato fiorentino Bernardo Brovarone è intervenuto durante il Pentasport di Radio Bruno per parlare della squadra viola.

Atteggiamento non professionale

“Sono sconfortato, non so più che giustificazioni trovare al mancato atteggiamento professionale e agonistico. Mi fanno tenerezza anche i dirigenti e la società perché i loro sforzi in estate li hanno fatti. La gente sta iniziando a stabilizzarsi su una visione della sconfitta. Questo perché vediamo arrivare squadre come Cagliari e Udinese, che sono squadre di calcio vere, che lottano, sputano sangue e protestano... Nei nostri questo non c'è”.

Ambiente scollato

La Fiorentina non può essere la squadra con la peggiore difesa in campionato, penultima in classifica. Sto iniziando ad arrendermi a questa situazione. Nessuno dice niente, nessuno ci spiega nulla. Vedo anche uno scollamento tra dirigenza, giocatori, giornalisti... Vedo tutta una serie di caselle separate, in cui ognuno fa il proprio interesse"

Interesse estivo per Mourinho

“Quest'estate la scelta di Grosso fu determinata anche dai tempi: con Mourinho bisognava aspettare con il Real Madrid e sono andati lunghissimi. Paratici aveva parlato con tutti gli agenti mondiali vicini a lui"