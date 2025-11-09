Indovinate chi è stato eletto come miglior giovane allenatore dello scorso campionato?

Domani sera ad Arezzo andrà in scena la 14° edizione del Gran Galà del Calcio che celebra i protagonisti della passata stagione, la 2024-25. Fra questi figurano sia attuali che ex Fiorentina.

Tanti Viola fra i premiati

Non solo calciatori e tecnici, ma anche dirigenti, arbitri e giornalisti. Tra i calciatori della Fiorentina che verranno premiati, oltre a Rolando Mandragora, nominato miglior centrocampista, ci sono anche Pietro Comuzzo, vincitore del premio per il miglior gol, quello di tacco all'Udinese, e Moise Kean, inserito nella top 11 della Serie A.

E il premio per il miglior giovane allenatore va a…

Verrà premiato anche l'ex allenatore viola Raffaele Palladino selezionato come miglior giovane allenatore. Il tecnico, rimasto senza panchina dopo le dimissioni date in estate alla Fiorentina, si è distinto così tanto da ricevere questo ambito riconoscimento.