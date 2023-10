Conference League, Fiorentina-Ferencvaros: segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Torna la fase a gironi di Conference League al ‘Franchi’. La Fiorentina di Vincenzo Italiano sfida il Ferencvaros di Stankovic dopo il pareggio raccolto in Belgio contro il Genk. Chiaro l'obiettivo di conquistare la prima vittoria del girone per indirizzare il proprio cammino europeo.

Fiorentinanews.com seguirà la partita con la consueta diretta testuale e con lo spazio per le parole dei protagonisti a fine gara. Fischio d'inizio alle ore 21.

Per seguire la diretta testuale e non perdervi neanche un'emozione della partita, cliccate il tasto F5 o aggiornate costantemente la pagina se siete su dispositivo portatile.