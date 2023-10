Fiorentina-Ferencvaros 0-0, Terracciano rischia di combinarla grossa: segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Per seguire tutti gli aggiornamenti in diretta cliccate su F5 o aggiornate la pagina se siete su dispositivo portatile.



Fiorentina-Ferencvaros 0-0

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, M. Quarta, Ranieri, Biraghi (C); M. Lopez, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Beltran.

18' Occasione per Marquinhos in area, Kayode va in chiusura e il giocatore del Ferencvaros manca per poco la porta.

15' Beltran dall'area serve un bel pallone a Sottil che va al tiro, pallone respinto dalla difesa.

12' Occasione per il Ferencvaros con Abu Fani che dribbla Martinez Quarta e scarica per l'accorrente Zachariassen, devia il tiro Varga forse in fuorigioco.

10' Occasione per la Fiorentina: lancio sul lato opposto da parte di Mandragora, sponda di Gonzalez che serve Bonaventura, il suo tiro però finisce alto.

7' Brividi per la Fiorentina: Terracciano sbaglia il passaggio e Marquinhos fa suo il pallone calciando in porta, ci arriva in parata il portiere viola.

5' Squadre ora in fase di studio reciproco, con la Fiorentina che prova a prendere le misure per sfondare sulle corsie esterne.

2' Destro da limite dell'area di Bonaventura, devia il pallone la difesa degli ungheresi.

1' Prima azione della Fiorentina con Sottil che da destra mette nel mezzo per Gonzalez, chiude la difesa avversaria allontanando il pallone sul quale va Biraghi calciando alto.



1'Comincia la gara al ‘Franchi’ ! Forza viola!

Torna la fase a gironi di Conference League al ‘Franchi’. La Fiorentina di Vincenzo Italiano sfida il Ferencvaros di Stankovic dopo il pareggio raccolto in Belgio contro il Genk. Chiaro l'obiettivo di conquistare la prima vittoria del girone per indirizzare il proprio cammino europeo.

Fiorentinanews.com seguirà la partita con la consueta diretta testuale e con lo spazio per le parole dei protagonisti a fine gara. Fischio d'inizio alle ore 21.

Per seguire la diretta testuale e non perdervi neanche un'emozione della partita, cliccate il tasto F5 o aggiornate costantemente la pagina se siete su dispositivo portatile.