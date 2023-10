La Fiorentina si sveglia e si scatena soltanto nel secondo tempo e riagguanta il Ferencvaros con i gol dei subentrati

Per seguire tutti gli aggiornamenti in diretta cliccate su F5 o aggiornate la pagina se siete su dispositivo portatile.



Fiorentina-Ferencvaros 2-2 (25' Varga, 51' Cissè, 66' Barak, 90'+3 Ikone)

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, M. Quarta, Ranieri, Biraghi (46' Parisi); M. Lopez (59' Barak), Mandragora (59' Arhur); Gonzalez, Bonaventura (77' Ikone), Sottil (59' Kouame); Beltran.

90'+7 Finisce qui per 2-2. La Fiorentina sale in cattedra nel secondo tempo e pareggia la gara con i subentrati Barak e Ikone.

90'+6 Cross di Parisi per Gonzalez che va ancora di testa a centro area mandando di pochissimo il pallone fuori.

90'+4 Fiorentina ancora in attacco con Beltran che smista per Gonzalez, il quale va al tiro mancando di poco la porta.

90'+3 GOOOOOL! IKONE!!! Cambio di gioco di Parisi per Gonzalez che spizza di testa per Ikone che a due passi dalla porta sigla il pareggio viola!

90'+1 Va Arthur con il tiro a giro sul secondo palo, pallone che esce di poco.

90' Sono sette i minuti di recupero assegnati.

89' Occasione per la Fiorentina con Kouame che va di testa sul cross di Kayode, para e salva la sua porta Dibusz.

87' Ultimo cambio per il Ferencvaros: esce Zachariassen, va in campo il difensore Abena.

86' Ammonito Gonzalez per proteste.

85' Cestina il possibile terzo gol del Ferencvaros il neoentrato Pesic, che tutto solo davanti a Terracciano gli calcia il pallone addosso.

82' Altro doppio cambio per il Ferenvaros: escono Varga e Costa, vanno in campo Pesic e Civic.

81' Fiorentina che prova a reagire al gol annullato mandando più uomini in area, resta guardinga la difesa degli ungheresi.

78' Gol annullato alla Fiorentina per fuorigioco: Ikone appena subentrato innesca Kouame che va altiro, para Dibusz e l'attaccante viola rimette nel mezzo per Gonzalez che da due passi deposita il pallone in porta. C'era però Kouame in fuorigioco millimetrico.

77' Ultimo cambio per la Fiorentina: esce Bonaventura, va in campo Ikone.

75' Bonaventura!!! Sventola con il sinistro del centrocampista viola, alza il pallone sopra la traversa Dibusz.

72' Cerca la conclusione da destra anche Kouame, ma non inquadra lo specchio della porta.

70' Ammonito per perdita di tempo Dibusz.

69' Dopo una bella azione della Fiorentina Barak si trova il pallone sui piedi in area e va al tiro, ma la sua conclusione finisce sul fondo. La Fiorentina ora è tutta un'altra squadra rispetto al primo tempo.

68' Occasione per la Fiorentina con Gonzalez, che va di nuovo a colpire di testa su cross di Barak mandando il pallone fuori di poco.

67' Doppio cambio per il Ferencvaros: escono Ben Romdhane e Abu Fani, vanno in campo Kwabena e Besic.

66' GOOOOOL!!! BARAK!!! Calcio di punizione battuto da sinistra da Parisi, va di testa Barak nella mischia e sigla il gol per la Fiorentina!

65' Ammonito Ben Romdhane per fallo commesso su Parisi. Calcio di punizione per la Fiorentina.

62' Azione personale di Gonzalez, che arriva al tiro mirando sul secondo palo ma il pallone esce di pochissimo.

60' Che occasione per la Fiorentina! Va al tiro in area Gonzalez ma il pallone finisce sulla schiena di Martinez Quarta. Sul rimpallo ci prova Bonaventura che però calcia alto di poco!

59' Triplo cambio per la Fiorentina: escono Sottil, Maxime Lopez e Mandragora, vanno in campo Kouame, Barak e Arthur.

57' Ammonito Varga per perdita di tempo.

56' Ammonito Mmae per fallo commesso su Gonzalez.

56' Va al tiro da destra verso la porta Ramirez, interviene in parata Terracciano.

54' Traversa del Ferenvaros. Grande azione e passaggio di Zachariassen per Ben Romdhane che centra il legno

51' Gol del Ferencvaros. Cissè segna di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Da rivedere Ranieri in marcatura sul giocatore avversario. Viola sotto di due gol.

48' Calcio di rigore assegnato al Ferencvaros per un tocco in area di Ranieri su Varga, poi annullato dal VAR per fuorigioco.

46' Il secondo tempo inizia con un cambio: esce Biraghi, va in campo Parisi.

45'+3 Finisce qui il primo tempo. Il Ferencvaros è in vantaggio per 1-0 sulla Fiorentina.

45'+2 Stacca di testa in area Gonzalez, tiro che finisce tra le braccia di Dibusz.

45' Saranno tre i minuti di recupero.

43' Prova ad andare al tiro Mandragora, pallone che diventa preda del portiere Dibusz.

40' Si mette in mostra a centrocampo Bonaventura cercando di portare il pallone oltre la metà campo, ma i giocatori avversari lo tallonano costantemente.

37' Ferencvaros che continua ad attaccare, la difesa respinge gli avversari come può, anche andando in due su un uomo.

34' Gran recupero a centrocampo di Maxime Lopez che innesca Bonaventura, il suo tiro viene però strozzato dal muro degli ungheresi.

31' Fiorentina che torna a farsi vedere in attacco con un buon pallone in area per Mandragora che manca l'aggancio.

28' Partita ora gestita dagli ungheresi, che la Fiorentina che deve inventarsi qualcosa per riprendere il pallino del gioco, soprattutto a centrocampo.

25' Gol del Ferencvarsos. Zachariassen scappa sulla fascia, salta Biraghi, prolunga per Ben Romdhane che mette un bel pallone nel mezzo per Varga che di destro spedisce il pallone in porta. Dormita collettiva della difesa viola.

22' Il primo cartellino giallo è Siger, ammonito per un fallo commesso su Mandragora.

21' Conclusione di Abu Fani da fuori, fa suo il pallone Terracciano.

18' Occasione per Marquinhos in area, Kayode va in chiusura e il giocatore del Ferencvaros manca per poco la porta.

15' Beltran dall'area serve un bel pallone a Sottil che va al tiro, pallone respinto dalla difesa.

12' Occasione per il Ferencvaros con Abu Fani che dribbla Martinez Quarta e scarica per l'accorrente Zachariassen, devia il tiro Varga forse in fuorigioco.

10' Occasione per la Fiorentina: lancio sul lato opposto da parte di Mandragora, sponda di Gonzalez che serve Bonaventura, il suo tiro però finisce alto.

7' Brividi per la Fiorentina: Terracciano sbaglia il passaggio e Marquinhos fa suo il pallone calciando in porta, ci arriva in parata il portiere viola.

5' Squadre ora in fase di studio reciproco, con la Fiorentina che prova a prendere le misure per sfondare sulle corsie esterne.

2' Destro da limite dell'area di Bonaventura, devia il pallone la difesa degli ungheresi.

1' Prima azione della Fiorentina con Sottil che da destra mette nel mezzo per Gonzalez, chiude la difesa avversaria allontanando il pallone sul quale va Biraghi calciando alto.



1' Comincia la gara al ‘Franchi’ ! Forza viola!

Torna la fase a gironi di Conference League al ‘Franchi’. La Fiorentina di Vincenzo Italiano sfida il Ferencvaros di Stankovic dopo il pareggio raccolto in Belgio contro il Genk. Chiaro l'obiettivo di conquistare la prima vittoria del girone per indirizzare il proprio cammino europeo.

Fischio d'inizio alle ore 21.

