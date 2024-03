Il giornalista Enzo Bucchioni, direttore di Italia7, a Radio Bruno ha parlato diffusamente di Fiorentina, passando da temi del presente ad altri argomenti a tutto tondo del fronte gigliato.

‘La Fiorentina deve girare a ritmi alti, altrimenti…’

“Italiano ha detto che ha voluto premiare la squadra che aveva battuto la Lazio, sperando che la gara perfetta potesse essere ripetuta. Quando si arriva a certi livelli di prestazione, questo tipo di allenatori ha anche una po’ una sorta di esaltazione personale. Al centro c’è l’idea di gioco. Il lavoro di Italiano è stato straordinario, per carità, i valori positivi sono più degli aspetti negativi, in certe situazioni però un po’ di pragmatismo non guasta. La Fiorentina è votata a fare un certo tipo di gioco, se va ad un ritmo più basso, non avendo giocatori che risolvono le partite da soli, Nico ora è anche in condizioni non ottimali, la squadra non gira. Il Torino è una delle peggiori squadre da affrontare, ma la Fiorentina non si è messa in moto…siamo scontenti perchè la squadra non ha prodotto il suo calcio”.

‘Castrovilli? Anche avesse mezz'ora può far comodo'

“La sensazione è che la squadra sia un po’ usurata, è andata sempre oltre le proprie aspettative, ha raggiunto risultati che vanno al di là del valore tecnico. Dopo due anni di assestamento, la squadra ha iniziato a girare, benchè la Fiorentina non sia una Ferrari, col suo fatturato e bacino d'utenza. Non posso dire che Commisso ora stia facendo male calcio, la squadra è nel giro delle aspiranti alla Champions, può succedere di tutto. Per l'ennesima volta siamo in semifinale di Coppa Italia. La Fiorentina è andata in Europa con una rosa che si era salvata con Iachini. Ora è evidente che la squadra non funziona da tanto tempo, la sconfitta di Sassuolo è stata clamorosa. Castrovilli può far comodo, se torna con un minimo di testa e concentrazione nel progetto, l’allenatore lo vede e può valutare di conseguenza. Il giocatore dei tempi migliori, se avesse una mezz’ora, in certe partite può servire”.