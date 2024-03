Ma quando mai è stato un terzino? L'esperimento di Scaloni a cui difficilmente Italiano darà spago

La mossa del ct argentino Scaloni ha sorpreso anche i media al seguito dell'Albiceleste: per la prima delle due amichevoli contro El Salvador, l'emergenza ha portato il tecnico a schierare Nico Gonzalez da terzino sinistro, con Tagliafico scalato al centro. Una mossa e un ruolo del tutto nuovi per il numero 10 della Fiorentina, mai così lontano dalla porta. L'esperimento è durato solo 45 minuti, senza grossi segnali e, almeno per quanto riguarda la Fiorentina, sicuramente senza alcuna replica.