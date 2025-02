Fiorentina-Cagliari 6-5 D. C. R. (19' Trepy, 33' Trepy, 43' Tarantino, 64' Braschi)

FIORENTINA (4-2-3-1): Vannucchi; Kouadio, Sadotti (46' Trapani), Elia, Scuderi (90' Romani), Ievoli (56' Gudelevicius), Keita; Lamouliatte (46' Mazzeo), Rubino, Braschi; Tarantino (81' Bertolini).

A disp.: Leonardelli, Fei, Turnone, Deli, Angiolini, Puzzoli.

All.: Daniele Galloppa

Dopo aver superato per 1-0 il Monza negli Ottavi di Finale, la Fiorentina Primavera prosegue il proprio cammino in Coppa Italia contro il Cagliari. I sardi arrivano al Viola Park dopo aver sconfitto 2-0 lo scorso dicembre la squadra di Daniele Galloppa in campionato, vogliosi di fare il colpaccio e centrare la semifinale del torneo.

I Viola di Galloppa sono i detentori del titolo

La Fiorentina, Campione in carica della competizione, ci tiene però a non fermarsi assolutamente, e potrà sfruttare il fattore campo per compiere un altro passo nel torneo. Fischio d’inizio della sfida alle ore 13:00 al Viola Park, in caso di parità dopo i 90 minuti regolamentari si andrà direttamente ai calci di rigore.



Fiorentinanews c'è!

Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale della partita, con spazio alle parole dei protagonisti nel dopo gara.