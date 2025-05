Semifinale Playoff Primavera, Roma-Fiorentina: segui la diretta testuale di Fiorentinanews.com

Roma-Fiorentina

FIORENTINA (3-5-2): Leonardelli; Kouadio, Baroncelli, Romani; Trapani, Keita, Harder, Gudelevicius, Scuderi; Rubino, Tarantino.

A disp.: Vannucchi, Elia, Sadotti, Balbo, Lamouliatte, Deli, Ievoli, Puzzoli, Bertolini, Braschi, Caprini.

All.: Daniele Galloppa

La Fiorentina Primavera ha asfaltato la Juventus con un netto 4-1 nel primo turno dei Playoff Scudetto, ed oggi se la vedrà con la Roma al Viola Park in semifinale. I giallorossi sono nettamente la favorita per la vittoria finale del campionato, hanno dominato la stagione in lungo e in largo e si prospettano un durissimo banco di prova per i ragazzi di Galloppa.

Fischio d'inizio alle ore 20:30, dirigerà la sfida l'arbitro Poli di Verona. Fiorentinanews.com vi offrirà come di consueto la diretta testuale dell'incontro, con spazio ai commenti e alle parole dei protagonisti nel dopo gara.