Finisce la prima avventura in Youth League della Fiorentina: i viola battono il Legia Varsavia ma non completano la rimonta
Fiorentina-Legia Varsavia 3-2 (12' Kovacik, 15' Trapani, 33' Evangelista, 74' Aut. Maiorana, 83' Maiorana)
FIORENTINA (4-2-3-1): Dolfi; Trapani (C) (81' Sturli), Kospo, Turnone (81' Melai), Evangelista; Bonanno (69' Maiorana), Keita; Kone (62' Mazzeo), Angiolini (62' Atzeni), Bertolini; Braschi
A disp.: Mazzi, Colaciuri, Batignani, Cianciulli. All: Marco Capparella
Alle ore 15 la Fiorentina Primavera, guidata per l'occasione da Marco Capparella vista la promozione in prima squadra di Galloppa, scenderà in campo al Viola Park nel ritorno del secondo turno eliminatorio di Youth League contro il Legia Varsavia. Ai viola servirà una rimonta storica, visto che all'andata in Polonia hanno perso 4-1.
97'
Finisce qui: Fiorentina eliminata dalla Youth League
Finisce qui! La Fiorentina vince 3-2 ma viene eliminata dalla Youth League dopo la sconfitta per 4-1 dell'andata in terra polacca: passa il Legia Varsavia, che accede al turno successivo della competizione
95'
Ci prova fino all'ultimo la Fiorentina, murate però le conclusioni di Maiorana e Mazzeo
94'
Calcio d'angolo per il Legia Varsavia, ormai con un piede e trequarti al turno successivo
92'
Dolfi si fa espellere
Cartellino rosso per Dolfi, che va a colpire Mizera in maniera assolutamente insensata e lascia la Fiorentina in 10. Cambi finiti per la Fiorentina: si mette i guantoni Keita
90'
6 minuti di recupero assegnati dall'arbitro macedone Stojchevski
90'
Ci prova ancora Bertolini, stavolta col sinistro, conclusione potente ma troppo centrale, para Bienduga
89'
Bel dialogo Atzeni-Sturli, il centrocampista viola entra in area polacca e calcia potente, Bienduga respinge il tiro di Atzeni
88'
Guadagna un piazzato utilissimo il Legia, che potrà gestire un pallone interessanti ai 25 metri dalla porta viola
84'
Fiorentina che non ha certo niente da perdere adesso: colpo di testa di Sturli che esce sul fondo, attaccano i ragazzi viola
84'
Bienduga impedisce la ripresa del gioco e viene ammonito
-
Maiorana segna il 3-2!
GOOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAA! Maiorana segna il gol del 3-2, sfruttando un clamoroso svarione di Bienduga, che gli rinvia addosso
83'
Si accentra sul sinistro e calcia in porta Mazzeo, pallone stroppo strozzato che finisce sul fondo
-
Cambi per la Fiorentina: dentro Sturli e Melai, out Trapani e Turnone
-
Kospo viene abbandonato dalla difesa del Legia sugli sviluppi di un piazzato ma spara alto, fallendo una grandissima opportunità per portare in vantaggio la Fiorentina
-
Bertolini entra in ritardo su Foks e viene ammonito. Quarto giallo per la Fiorentina
-
Ammonito Dolfi, terzo giallo in casa viola
-
Pareggio del Legia
GOL DEL LEGIA. I polacchi trovano il 2-2 grazie all'autorete di Maiorana, che infila la propria porta di testa trafiggendo in maniera goffa e inspiegabile Dolfi. 2-2
73'
Ammonizione anche per Maiorana, che commette un fallo di ostruzione
-
Legia in 10
Espulso Leszczynski, che ha ostacolato il rinvio di Dolfi commettendo una grande ingenuità: doppio giallo e polacchi in 10 uomini
-
Attacca Foks che guadagna un corner con rapidità e scaltrezza. Legia che cerca di tenere la Fiorentina più lontana possibile dalla propria area di rigore
-
Dentro Maiorana, fuori Bonanno. Cambio super offensivo per Capparella
-
Conclusione alta del Legia, che non inquadra la porta dal limite dell'area viola. Fiorentina che ora deve spingere alla ricerca dei 2 gol che le servono per pareggiare i conti e trovare i rigori
-
Cambio per il Legia: esce Ruskiewiczk, dentro Przybylko
-
Ammonito Braschi, primo giallo in casa Fiorentina
-
Brivido per la Fiorentina sul cross rasoterra di Mikanovich, pallone che attraversa tutta l'area gigliata senza che alcun calciatore polacco riesca a deviarlo verso la porta viola
-
Cambi per la Fiorentina: dentro Mazzeo e Atzeni, fuori Angiolini e Kone
-
Calcia male Angiolini, che oggi non ha certo brillato, almeno finora
-
Foks commette fallo su Bertolini, altro piazzato invitante per la Fiorentina sulla trequarti polacca
-
Cambi per il Legia fuori Kovacik e Chojecki, dentro Piasta e Foks
-
Va a calciare Braschi, conclusione non entusiasmante che però trova una deviazione in corner. Angiolini va dalla bandierina ma dal successivo corner non riesce a pungere la Fiorentina
-
Bel movimento spalle alla porta di Braschi, che si libera sul passaggio di Trapani. Steso il 9 viola punizione ai 25 metri per la Fiorentina, chance interessante
-
A terra Kovacik, che riceve le cure dello staff medico del Legia Varsavia. Forse il calciatore polacco potrebbe uscire a breve dal campo, c'è movimento intenso sulla panchina della squadra bianconera
-
Attacca il Legia in contropiede, pericolosissimi i polacchi con Kosiorek che controlla alla perfezione e può incrociare il destro: pallone fuori e grandissima chance per gli ospiti, che però non la sfruttano
-
Legia che ottiene un corner, grazie ad una disattenzione della difesa viola. Polacchi che si rivedono in avanti
-
Bonanno calcia di prima intenzione senza impensierire Bienduga, anticipando il diretto avversario dopo un'altra serpentina di Bertolini a sinistra
-
Rischia la Fiorentina dopo un rinvio approssimativo di Dolfi, il Legia però non riesce a liberare Mizera al tiro, col pallone che torna preda proprio di Dolfi
-
Ancora avanti la Fiorentina, Keita calcia fuori col destro quasi togliendo il pallone a Bertolini. Serve lucidità adesso ai ragazzi viola
-
Kone vicino al tris!
Sfonda a destra la Fiorentina, Bonanno imbuca benissimo per Kone che con qualità e caparbietà si ritaglia un buon pertugio per incrociare il destro, tiro secco rasoterra respinto da Bienduga col piede! Fiorentina vicinissima al 3-1!
49'
Keita sbuccia malamente il destro da posizione assai favorevole, dopo l'ennesima iniziativa di uno scatenato Bertolini
-
Fiorentina attivissima a sinistra, con Bertolini sempre molto vivace: il cross del 7 viola viene respinto, quindi è Bonanno ad avventarsi sul pallone e sparare a rete col destro, conclusione murata
-
Pregevole giocata da centravanti puro di Braschi che si gira e si libera di due avversari per aprire poi su Bertolini, l'ala viola torna quindi dal centravanti gigliato che tira trovando una respinta della difesa ospite
-
Inizia la ripresa
Via al secondo tempo, FORZA VIOLA!
48'
Fine primo tempo
L'arbitro fischia la fine della prima frazione di gioco. Fiorentina avanti 2-1 e a caccia delle due reti che la porterebbero almeno a giocarsi ai rigori il passaggio del turno
45'
3 minuti di recupero assegnati dall'arbitro macedone Stojchevski
-
Uscita fantastica di Dolfi, che esce in scivolata ben oltre la trequarti viola e chiude Mizera, innescato a campo aperto da una bellissima verticalizzazione che lo aveva lanciato verso la porta viola
-
Grande ritmo imposto dalla Fiorentina, Keita calcia a rete e il suo tiro è deviato sul fondo: ennesimo corner per la squadra di Capparella
-
Accelera, si ferma, punta e salta ancora l'uomo Bertolini, che poi trova lo spazio per calciare col destro, Bienduga riesce a respingere il tiro, purtroppo un po' troppo centrale
-
Che giocata di Mevale Kone: dribbling secco dell'ivoriano che si fa beffe di Lauryn e poi tenta di beffare Bienduga sul primo palo, para il portiere polacco
-
Difende palla Keita e d'astuzia ottiene la punizione. Fiorentina che poi muove corto il pallone, facendolo girare con grande maestria
-
Anche per Carlo Evangelista è arrivato il primo gol in Primavera: quale miglior momento per trovarlo? Una rete che tiene la Fiorentina in piena corsa
-
Angiolini calcia purtroppo malissimo il piazzato conquistato da Kone, sparando altissimo. Fiorentina che però è più viva che mai, e pienamente in corsa
-
Fiorentina scatenata e famelica adesso, Kone è scaltro e ruba palla, viene steso e costa un'ammonizione a Leszczynski
-
Evangelista, per il sorpasso!
GOOOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAAA! Conclusione vincente dal limite dell'area di Evangelista che, mancino puro, si inventa un bellissimo destro incrociato che batte Bienduga! 2-1
-
Molto insidioso il mancino secco di Ruszkieswicz, Bonanno respinge un tiro pericoloso per Dolfi
-
Pasticcia Evangelista che si fa soffiare banalmente palla da Kosiorek e poi stende il capitano polacco: punizione interessante per la squadra ospite
-
Ancora Bertolini in evidenza, dribbling e tiro a rientrare che viene murato. Poi Kone prova a sfondare nell'area polacca ma finisce per portarsi il pallone sul fondo senza subire fallo
-
Attacca il Legia, che si era decisamente abbassato, intimorito dopo il quasi immediato pari viola, cross di Kovacik che non trova al centro Kosiorek
-
Va al centro Angiolini, non arriva nessun calciatore viola, il Legia però chiude ancora in corner. Sviluppa corta l'azione la Fiorentina, cross di Evangelista e colpo di testa impreciso di Kospo, pallone sul fondo
-
Kone punta l'avversario e viene colpito, calcio di punizione per la Fiorentina sulla trequarti polacca, Angiolini pronto alla battuta
-
Bertolini si accentra dopo un corner giocato corto e va al tiro col sinistro, pallone sporcato che stava per favorire Braschi, il centravanti della Fiorentina però non riesce a calciare a rete da pochi passi
-
Gioca bene la Fiorentina sulle fasce, splendido dialogo Bertolini-Evangelista, cross dell'esterno gigliato che viene messo fuori di testa, Kone serve Keita che conclude da fuori: il suo tiro è deviato in corner
-
Da segnalare che quello segnato è il primo gol assoluto in Primavera per il capitano della Fiorentina Niccolò Trapani. Una rete che dà speranza ai giovani viola ed ha riacceso la squadra
-
Altra ottima trama viola, bel cross di Kone a caccia di Bertolini, si rifugia in corner la difesa polacca
-
Sempre molto intraprendente Bertolini, che continua a pungere a sinistra e guadagna un calcio d'angolo
-
Segna Trapani!
GOOOOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAAA! Segna il capitano Niccolà Trapani, che spedisce in rete col sinistro dopo un cross mal respinto di Kone dalla destra, palla sotto la traversa, 1-1!
14'
Si fa durissima per la Fiorentina adesso, i giovani viola dovranno segnare almeno 4 gol senza subirne per portare la sfida ai supplementari
12'
Vantaggio polacco
GOL DEL LEGIA VARSAVIA. Spinge sulla sinistra la squadra ospite, con Bonanno che poi sbaglia il disimpegno, sfera che giunge tra i piedi di Kovacik, conclusione mancina deviata da Turnone che diventa imparabile per Dolfi. 0-1
11'
Tenta l'iniziativa personale Bertolini che punta e prova a sprintare su Kosiorek, ottima la copertura del capitano del Legia che chiude benissimo l'ala viola
9'
La Fiorentina attacca a destra, cross di Angiolini e pallone che diventa buono per Evangelista, conclusione dai 20 metri dell'esterno mancino che viene respinta da un difensore polacco
-
Bonanno ruba palla ma poi sbaglia la scelta cercando Braschi anziché il liberissimo Kone a destra, il centrocampista viola riesce comunque a recuperare palla ed in seguito a servire Kone, che viene chiuso in fallo laterale
-
Legia che prova a farsi vedere in avanti, Angiolini però vince un rimpallo col proprio diretto avversario e guadagna una rimessa dal fondo. Viola che ripartono, mentre nel frattempo è rientrato in campo Eman Kospo
-
Kospo deve abbandonare momentaneamente il campo, borsa del ghiaccio sul volto del centrale ex Barcellona, che però sembra in grado di proseguire la gara
-
