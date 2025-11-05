LIVE
Youth League, Fiorentina-Legia Varsavia: segui la DIRETTA testuale su Fiorentinanews.com
Alle ore 15 la Fiorentina Primavera, guidata per l'occasione da Marco Capparella vista la promozione in prima squadra di Galloppa, scenderà in campo al Viola Park nel ritorno del secondo turno eliminatorio di Youth League contro il Legia Varsavia. Ai viola servirà una rimonta storica, visto che all'andata in Polonia hanno perso 4-1.
