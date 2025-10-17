Il procuratore e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi ha parlato così a Lady Radio: “Nel calcio può succedere di tutto, ma parlare di retrocessione mi sembra eccessivo. E' un momento difficile, ho visto i volantini contro Pradè e li reputo veramente molto brutti. A costo di mettermi la città contro dico che a Daniele io gli voglio bene, l'ho chiamato e l'ho sentito veramente sotto un treno. Sta soffrendo come un cane, perché ha fatto una buona squadra che però non risponde. Si parla tanto di Piccoli: ma cosa gliene frega ai tifosi di quanto spende la Fiorentina per un giocatore? Serviva un vice Kean e l'abbiamo preso, è un centravanti, i prezzi sono questi nel mercato italiano. Detto questo, domenica voglio vedere Kean in campo. Ha preso una mezza distorsione, non ha nulla di rotto, se non gioca per una cosa del genere m'avveleno”.

“Se non gioca è un cacasotto”

Poi ha aggiunto: “Voglio vedere volontà, voglia di strafare, violenza sportiva da parte dei calciatori. Se Kean non gioca a Milano dimostra di essere un cacasotto, a San Siro un giocatore deve scendere in campo anche se non è al cento per cento. Poi al massimo esce all'intervallo, ma intanto fatelo partire titolare. Poi si vede”.