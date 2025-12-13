Sembra un torneo amichevole, e invece è la lista di squadre ancora a secco di vittorie in Europa. Spicca la Fiorentina

Il dualismo della Fiorentina nell'ambito dei risultati, talmente diversi tra Conference e Serie A - forse anche per via del livello delle due competizioni - fa scalpore in tutta Europa. Questo perché la compagnia di squadre ancora a secco di vittorie in campionato è abbastanza scarna e il livello è eloquente.

Non solo top

Sono infatti otto le compagini ancora a secco di successi nelle rispettive leghe: nei principali campionati si contano solo la Fiorentina - la squadra con più punti del gruppo - e il Wolverhampton, con gli inglesi che riescono anche a fare peggio, avendo raccolto appena due punti in 15 partite.

Un gruppo variopinto

E le altre sei? Si passa dallo Shkupi, squadra macedone che ha raccolto appena un punto in ben sedici partite, all'Ararat Yerevan, dall'Armenia, con tre punti in quindici uscite. Ci sono poi l'AFS dal Portogallo (3 pti in 10 partite), il Paralimni dal Cipro (1 pto in 13 partite), prima di scendere a San Marino per l'Academy U22 (2 pti in 10 partite) e in Andorra, con l'Esperanca (2 pti in 10 partite).