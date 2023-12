Alle 14 la Fiorentina di Daniele Galloppa scenderà in campo al Viola Park contro il Genoa, nella gara valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia Primavera. Fiorentinanews.com seguirà l'incontro con la sua diretta testuale, per darvi la possibilità di non perdere neanche un'emozione del match. Per aggiornare la diretta basta refreshare questa pagina o premiere il tasto F5 del vostro PC.