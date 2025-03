Fiorentina-Panathinaikos: segui la DIRETTA testuale di Fiorentinanews.com

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodô, Fagioli, Cataldi, Mandragora, Gosens; Gudmundsson, Kean.

Tra poco meno di tre ore la Fiorentina di Raffaele Palladino è attesa da, a detto dello stesso tecnico, una vera e proprio finale: questa sera allo Stadio Franchi è atteso il Panathinaikos in quella che sarà la sfida di ritorno degli Ottavi di Conference League.

Dopo aver perso malamente l’andata per 3-2 la squadra viola è decisa a ribaltare il risultato per conquistarsi l’accesso al turno successivo. Al contrario di Atene tra i pali questa sera, a discapito di Pietro Terracciano, dovrebbe tornare De Gea. Riproponendo il 3-5-2 visto domenica a Napoli, oltre a qualche dubbio dietro, il grande dilemma resta in attacco: resta ancora da capire chi farà parte della coppia offensiva assieme a Moise Kean.

Fischio d’inizio alle ore 21:00. Fiorentinanews.com offrirà come di consueto la diretta testuale dell’incontro, con spazio alle parole dei protagonisti nel pre e post gara. Per seguire la diretta e non perdervi neanche un'emozione della partita, cliccate il tasto F5 del pc o aggiornate costantemente la pagina se siete su dispositivo portatile.