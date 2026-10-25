Paratici: "La vicinanza della società aiuta il mister e tutto lo staff tecnico per arrivare ad alti livelli. Chiarisco la situazione di Dodô"

Il ds della Fiorentina Fabio Paratici è intervenuto a DAZN prima della gara contro l'Inter: “La vicinanza della società aiuta il mister e tutto lo staff tecnico per arrivare ad alti livelli. Vanoli ha fatto quattro partite di campionato, va visto anche quali sono le avversarie. Serve dare un'occhiata anche al calendario e agli episodi".

Sul percorso da seguire

Poi prosegue: “Pensare al mercato di gennaio no. Abbiamo intrapreso un percorso molto chiaro: ci sono percorsi e non scorciatoie, dobbiamo saperli affrontare".

Su Dodô

Sul terzino Dodô rimasto alla Fiorentina in scadenza ha dichiarato: “La situazione è molto chiara. Quando è finito il campionato aveva l'ambizione di trovare un'altra destinazione, per noi poteva andare bene se ci fossero state le condizioni adeguate. Non ci sono state, e questo ha portato a lui un po' di difficoltà nell'approccio alla nuova stagione. Ma lui è un bravo giocatore, si impegna, e quando serve gioca. Si allena tantissimo, e fino a quando ci sarà sarà valutato come uno della rosa".